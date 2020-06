Ein See mit Höhe- und Tiefpunkten

Während andere Seen vor allem durch Zuflüsse gespeist werden, verdankt der Neusiedler See seine Füllmenge zu 80 Prozent dem Regen. Dieser Tage liegt der Wasserstand bei 115,45 Meter über der Adria. 2003 war der Pegel sehr niedrig und lag bei 115,04 Meter über Adria, also rund 40 Zentimeter unter dem langjährigen Schnitt. 1996 wurde ein Höchststand von 115,96 M.ü.A. erreicht. Dass der See, der maximal 1,8 Meter tief ist, großen Schwankungen unterliegt, ist natürlich. Seit etwa 100 Jahren ist der Steppensee über den Einserkanal zumindest ein bisschen regulierbar. Das letzte Mal gänzlich ausgetrocknet war der Neusiedler See von 1865 bis 1871. Damals wurde im trockenen Seebett Reis angebaut.