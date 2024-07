Ein poetischer Blick auf Rust: Neues Buch über die Stadt am See

so blau wie die weingartennetze wird der himmel nicht mehr denn der wind ist spitz in der Luft dort schneidet die kreissäge holz schon friert die spur der traktoren so blau wie die weingartennetze wird der himmel nicht mehr

Der vier Jahre jüngere Altmann wiederum, dessen Vater in den frühen 1960-er Jahren als evangelischer Pfarrer aus Wien in die Freistadt geschickt wurde, hat Rust schon vor Jahrzehnten verlassen und lebt heute in Pöttsching.

Erste Zusammenarbeit

In seinen Gedichten spürt er auch seiner Kindheit und Jugend nach, die er meist am See verbracht hat. „Ich war kein Ur-Ruster, sondern ein zuagrastes Pfarrerskind, das sich seinen Platz in Rust erst erkämpfen musste“, erinnert sich Altmann. „Aber das war auch gut so“. Das Buch empfindet der in Rust Aufgewachsene auch als „sentimentale Heimkehr“.