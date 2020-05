Ein Müllzentrum für zwei Orte

Landesrätin Resetar freute sich darüber, dass es bei dieser Kooperation zu einer bezirksübergreifenden Zusammenarbeit - Litzelsdorf gehört zum Bezirk Oberwart, Ollersdorf zum Bezirk Güssing - gekommen ist. Sie will auch im Bereich der Kinderbetreuung die Zusammenarbeit ausbauen und nannte als Beispiel den neuen Kindergarten in Wolfau, der in Kooperation mit Hackerberg und Markt Allhau errichtet wurde.