Ein Minimundus der Energiewende

Darin versucht sich am Dienstag auch Van der Bellen, der den zur Eröffnung geladenen Kindern der Volksschule Donnerskirchen und der Mittelschule Illmitz vom Tiroler Kaunertal erzählt, wo er aufgewachsen ist. Der Bau eines Wasserkraftwerks Anfang der 1960-er Jahre habe zwar Wohlstand gebracht, aber um den Preis der Unwiederbringlichkeit von Natur. Das Burgenland habe dank Wind und Sonne bessere Voraussetzungen als andere Regionen in Österreich, das sei ein „Zeichen, dass es anders geht, dass man Natur nicht zerstören muss, um Strom zu erzeugen“. Ein Ziel der im Burgenland für 2030 angepeilten Energiewende sei auch, sich von Gas- und Öllieferungen unabhängig zu machen, so Doskozil mit Blick auf Russland und den Krieg gegen die Ukraine. „Der Green-Tech-Bio-Campus ist ein Ort, an dem wir sehen, dass wir alles haben, was wir brauchen, um unseren Planeten zu retten“, so EB-Chef Stephan Sharma.