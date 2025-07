Ein Michelin-Stern braucht keine Speisekarte

Der Bio-Hof liegt abgeschieden, inmitten von Natur- und Blumenwiesen, eingebettet in eine malerische Landschaft mit Obstbäumen, unweit des aus drei Quellen gespeisten Mahrbaches in den Königsdorfer Bergen.

Dass aus dem heute 41-jährigen Burgenländer einmal ein Spitzenkoch werden sollte, stand nicht am Anfang seiner Lebensplanung. Nach Elektrotechnik in der HTL studierte er Rechtswissenschaften an der Uni Wien, machte seinen Magister-Titel und absolvierte ein Praktikum im Bezirksgericht Güssing. Ein Kochkurs war es dann, der seine Leidenschaft zur Küche weckte und seinen persönlichen Werdegang drastisch veränderte.

„Selbstverständlich nutzen wir unseren Honig und die Eier aus dem Stall. Aber auch Ziegenfrischkäse und Ziegenfleisch finden den Weg in unsere Menüs“, skizziert Philipp Kroboth seine Küchenphilosophie, in der Nachhaltigkeit und Regionalität keine Fremdwörter sind. „Gemüse und Kräuter kommen aus unserer Bio-Landwirtschaft, ebenso Zwetschken, Äpfel und Weichsel. Alle anderen Produkte beziehen wir von ausgewählten Partnerbetrieben.“

Er wechselte in ein Haubenlokal, machte dort die Kochlehre und sammelte bei renommierten Küchenchefs wertvolle Erfahrungen. Seine Stationen führten ihn unter anderem in den Taubenkobel und ins Steirereck, aber auch zu Restaurants in Deutschland, New York und Kalifornien. Nicht ganz ohne Hoppalas, wie etwa in Amerika. „Dort habe ich den Garpunkt von 15 Steaks verhaut, die kamen alle zurück in die Küche. Mein Chef tobte“, erinnert sich Philipp Kroboth. Um leise hinzuzufügen: „Aus Ärger über mich selbst kamen mir damals die Tränen.“

Besser lief es dann nach seiner Rückkehr ins Burgenland. Er war Küchenchef im Thermenhotel Larimar, führte sein erstes Lokal „Die Kanzlei“ in Güssing zu zwei Hauben, um nach einem Ortswechsel nach Litzelsdorf im „Gut Mariendol“ drei Gault Millau-Hauben zu erkochen. „Das war alles toll. Aber erst hier in Königsdorf habe ich mir meinen Traum erfüllt“, so der Spitzenkoch.