Ein grüner Daumen für Raritäten

Ihren Weg als Biogärtnerin will sie weitergehen. „Was man gern macht, ist von Erfolg gekrönt, es hat sich super entwickelt“, sagt Wolf. In der Saison habe sie sehr viel Arbeit, da sie auf zahlreichen Pflanzenmärkten unterwegs ist, „aber wir haben so eine hohe Lebensqualität“, sagt Wolf. Denn es gibt immer was zu ernten in ihrem Garten und seien es Erdbeeren im Dezember.