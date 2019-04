Ein Fördereuro löst sechs Euro an Privat-Kapital aus

In geförderten Projekten wurden 193,6 Millionen Euro investiert, ein Plus von 85 Prozent. Es müsse „niemandem bange werden“, sagte Alexander Petschnig am Donnerstag im Eisenstädter Landhaus, „der burgenländischen Wirtschaft geht es sehr, sehr gut“. Auslöser dieser Hochstimmung ist der Wirtschaftsbericht 2018, den der FPÖ-Landesrat für Wirtschaft und Tourismus gemeinsam mit Wirtschaft-Burgenland-Geschäftsführer Harald Zagiczek präsentierte.

Das Investitionsvolumen der genehmigten 551 Förderanträge ist um 85 Prozent auf 193,6 Millionen Euro gestiegen, verwies Petschnig auf einen „einsamen Rekord“ – wobei schon das Jahr 2017 kein schlechtes gewesen sei.