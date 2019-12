Kammermusik-Festival: Das wird 2020 in Lockenhaus geboten

Es ist knapp 40 Jahre her, dass in der kleinen Gemeinde Lockenhaus der Geistliche Josef Herowitsch, der klassische Musik liebte, kleine Konzerte im Pfarrhaus organisierte. Als der lettische Geiger Gideon Kremer dort auftrat, war es geschehen: Die Idee für ein Kammermusikfest war geboren. Kremer fand Gefallen an der mittelburgenländischen Idylle. 1981 ging erstmals das Festival über die Bühne. Die renommiertesten Musiker aus aller Welt geben sich seither die Klinke in die Hand.

Das Festival in dem 2.000-Seelen-Dorf hat sich längst in aller Welt einen Namen gemacht. Gideon Kremer hat die künstlerische Leitung bereits übergeben, 2012 hat der deutsch-französische Cellist Nicolas Altstaedt das Ruder übernommen. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, so gibt es jetzt schon eine Vorgeschmack auf den Musikgenuss, der die Besuchern 2020 erwartet.