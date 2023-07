Ein Erfolg jagt den nächsten: Burgenlands Winzer haben einen Lauf

So auch bei der Salon Österreich Wein, die als Staatsmeisterschaft des heimischen Weins gilt. In einer Blindverkostung ermittelte eine Verkostungsjury, bestehend aus Weinexperten und Vertretern der Gastronomie, jene 275 Weine, die in den Salon aufgenommen werden: 146 aus NÖ, 81 aus dem Burgenland, 37 aus der Steiermark, sechs aus Wien und fünf aus dem Bergland.