Ein echtes Griss um Schweißer

„Ich werde mir nach Abschluss meiner Ausbildung einen Job in der Region suchen, später gehe ich vielleicht ins Ausland“, breitet der 20-Jährige seine Pläne für die berufliche Zukunft aus. Flaschberger hat zuvor schon eine Lehre als Metallbearbeiter – früher Schlosser – absolviert und wollte sich beruflich nach vorne orientieren. „Ein Betrieb hat mir eine Einstellungszusage gegeben, wenn ich den Staplerkurs und die Schweißerausbildung mache“, erzählt Flaschberger.

Die Ausbildung dauert – je nach Vorkenntnissen – bis zu sechs Monate, erläutert der Leiter des Metall-Ausbildungs-Zentrums, Hans Weber. Angeboten werden in Großpetersdorf alle Arten der gängigen Schweißtechniken, vom Elektroschweißen über Autogenschweißen bis hin zum Wolframschweißen.

„Die meisten spezialisieren sich sehr früh und werden Fachkräfte in einem bestimmte Bereich“, erläutert Weber. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einer praktischen und theoretischen Ö-Norm-Prüfung. Damit können die hier geschulten Facharbeiter europa- und weltweit ihren Beruf ausüben.

Die Nachfrage nach den Könnern mit Schneidbrennern ist enorm. „Wir sind ursprünglich von 100 bis 200 Kursteilnehmern im Jahr ausgegangen, tatsächlich sind es über 300 pro Jahr“, erzählt der MAZ-Leiter. In Großpetersdorf werden in der Regel Lernwillige ab 18 Jahren ausgebildet, in der Regel mit Unterstützung durch das Arbeitsmarktservice ( AMS). Schweißer ist aber auch ein Lehrberuf, den man normal in einem Fachbetrieb erlernen kann.