Ein Drittel der Betriebe arbeitet nicht nach Vorschrift

Oft würden sich Konsumenten auch direkt an die Lebensmittelaufsicht wenden, so die Leiterin Maria Schiechl: „Zum Beispiel hatten wir eine Parteienbeschwerde, wo Motten in Teigwaren waren, wir hatten Milchprodukte mit Formalingeschmack und einen Metallstift in einem Faschingskrapfen.“ Aber auch Reis mit Reinigungsmittelgeruch und Brot mit Ameisen beschäftigte im Vorjahr die Inspektoren. In Vergangenheit hatte man es auch schon mit einem Drahtstück in einem Brot, lebenden Würmern in Schokolade mit Nüssen und mit einem Fertiggericht samt einem gebrauchten Kaugummi darin zu tun.

Die amtlichen Kontrollen der Betriebe erfolgen grundsätzlich unangemeldet auf der Grundlage eines Revisions- und Probenplans, bei Parteienbeschwerden oder wenn die letztmalige Kontrolle Anlass zu Beanstandungen gegeben hat.