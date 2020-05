Ein Cop, der über den Tellerrand schaut

Oberst Christian Knopf hat seinen Schreibtisch in Eisenstadt für ein Jahr gegen einen Arbeitsplatz im rund 920 Kilometer entfernten Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, eingetauscht. Der Leiter der Einsatz-, Grenz- und Fremdenpolizeilichen Abteilung in der Landespolizeidirektion Burgenland lenkt seit 1. März das zwölfköpfige österreichische EULEX-Kontingent – und folgt in dieser Funktion dem Stinatzer Johann Zsifkovits.

EULEX ( European Union Rule of Law Mission) ist eine Rechtsstaatlichkeitsmission der Europäischen Union, die 2008 begonnen wurde und voraussichtlich im Juni 2014 endet. Polizisten, Richter, Gefängnisaufseher und Zollbeamte aus EU-Staaten sollen dem jungen Balkan-Staat beim Aufbau von Polizei, Justiz und Verwaltung helfen. Insgesamt 1250 internationale Polizisten sind im jungen Balkan-Staat im Einsatz, „Amtssprache“ ist Englisch. Knopf wird vermutlich als Berater in der Abteilung für öffentliche Sicherheit und Verkehrsangelegenheiten tätig sein, „die genaue Zuteilung erfahre ich aber erst vor Ort“, sagte der 55-Jährige kurz vor seiner Abreise zum KURIER.