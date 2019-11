Ein Bollwerk für Parndorfs Tourismus

Die auch „Alte Schanze“ oder „Türkenschanze“ genannte Anlage ist eine ehemalige militärische Befestigungslinie, die in den Jahren zwischen 1703 und 1711 während des antihabsburgischen Aufstandes unter Franz Rákóczi gegen dessen Truppen, die Kuruzzen, errichtet wurde. Der am besten erhaltene Abschnitt von der Donau bei Petronell über Parndorf bis Neusiedl am See ist ungefähr 18 Kilometer lang. Insgesamt hätte sich die Anlage (im nie erreichten Endausbau, samt mehrerer Verzweigungen) über etwa zweihundert Kilometer erstrecken sollen.