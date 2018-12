Ehrenamtlicher Rotkreuz-Mitarbeiter und Bademeister retten Leben

Der Vorfall ereignete sich bereits am Donnerstag der Vorwoche, wurde vom Roten Kreuz aber erst heute bekannt gegeben. Martin Trimmel, ehrenamtlicher Leiter der Krisenintervention des Roten Kreuz im Bezirk Mattersburg, besuchte an diesem Tag gegen 16 Uhr das Sport- und Erlebnisbad "Aqua Nova" in Wiener Neustadt. Als regelmäßiger Besucher der Sauna war er auch in der Vorwoche dort anzutreffen.Während des Saunierens hörte er über Lautsprecher eine Durchsage, dass der Bademeister dringend in den Saunabereich kommen sollte. Trimmel bemerkte, dass sich eine Menschenmasse bildete und sah einen Mann leblos am Boden liegen. Der Bademeister hatte bereits mit der Reanimation begonnen – Trimmel bot sich sofort als Helfer an und führte die Herzdruckmassage durch, wie er es in seiner Erste-Hilfe-Ausbildung beim Roten Kreuz gelernt hatte. In der Zwischenzeit holte der Bademeister einen Ersthelfer-Defibrillator.