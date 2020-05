Ehedrama in Parndorf

Gemeinsam mit der Exekutive raste kurz vor 10 Uhr Früh auch die Rettung in die Heidesiedlung, die Hilfskräfte versuchten noch die Frau zu reanimieren, konnten die 57-Jährige aber nicht mehr retten. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt schon tot.



Tatmotiv dürfte der bevorstehende Scheidungstermin des Ehepaares gewesen sein. Streit habe es schon früher gegeben, bestätigt Neusiedls Bezirkspolizeikommandant Andreas Kohs im Gespräch mit dem KURIER. Es habe auch schon einmal ein Betretungsverbot gegeben, das dann aber von der BH Neusiedl wieder aufgehoben worden sei. Danach habe wieder Ruhe geherrscht. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, man gehe aber nicht von einer Beteiligung Dritter aus, hieß es am Sonntagabend aus dem Landeskriminalamt. Die Ergebnisse werden der Staatsanwaltschaft übermittelt, dann wird auch über eine etwaige Obduktion der Leichen entschieden.



In Parndorf, wo Familie G. alteingesessen war und eine verzweigte Verwandtschaft hatte, sprach sich die schreckliche Nachricht erst am Abend so richtig herum, hörte man aus der Gemeinde.