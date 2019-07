Edle Tropfen von den Bio-Reben aus dem Südburgenland

Idyllisch liegt das Bauernhaus der Familie Oberkofler in Maria Bild im Bezirk Jennersdorf. Gartenteich, Küchengarten und die Reben stehen hinter dem Haus am Hang in Reih und Glied. Am Weinfass im Stadl stehen Wein und Gläser schon bereit.

Eigentlich stammt die Familie aus Südtirol. „Mein Mann David und ich waren gerade beim Studieren und hatten denselben Traum vom autonomen Leben ind und von der Natur“, sagt Patrizia Oberkofler. Ein Hof in Südtirol schien unleistbar. „Wir schauten uns Höfe in der Toskana an und durch Zufall kamen wir nach Maria Bild“, sagt Oberkofler.