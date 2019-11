Dreisprachiges Altenheim sorgt für große Aufregung

Die Standortwahl – das Heim soll am ehemaligen Sportplatz errichtet werden – sorgt für Unruhe im Ort. Sogar eine Bürgerinitiative hat sich gegründet, diese Woche wurde eine Postwurfsendung an alle Haushalte ausgeschickt. Die Information dient als Vorbereitung zur Gemeindeversammlung am Samstag um 18 Uhr.

„Bislang wurde in dieser Sache über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entschieden, wesentlich beeinflusst von Experten von außen, die rein wirtschaftliche Eigeninteressen vertreten. Die Diskussion mit der Bevölkerung wurde gezielt vermieden“, heißt es im Schreiben der Bürgerinitiative, die von Marianne Schitter gegründet wurde. Die Entscheidungen für das 8,5 Millionen Euro teure Projekt seien nur in der Gemeindestube getroffen worden. Der Standort am ehemaligen Sportplatz eigne sich nicht, weil sich dieser in einer Hochwasserrisikozone befinden soll. Auch der Kanalstrang liege unterhalb des natürlichen Gefälles, was laut Bürgerinitiative gegen den Standort spricht. Mögliche Alternativen wären etwa in Schandorf Nord oder beim Bahnhof.