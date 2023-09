Dreijährige geriet mit Hand in Rasenmäher

Ein Kleinkind ist am Samstagnachmittag im Bezirk Oberwart mit seiner Hand in das laufende Mähwerk eines Rasentraktors gekommen. Das dreijährige Mädchen erlitt dabei schwere Verletzungen an der linken Hand, Lebensgefahr besteht laut Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland nicht.

Mit Hubschrauber auf die Kinderchirurgie

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Kind mit dem Hubschrauber in die Kinderchirurgie des Krankenhauses Graz geflogen, hieß es weiters.