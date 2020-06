Drei Verletzte bei zwei Unfällen

Ein Pkw-Lenker ist am Samstagvormittag nach 10 Uhr an einer Kreuzung zwischen Rehgraben und Eisenhüttl im Bezirk Güssing von der Straße abgekommen. Sein Auto überschlug sich. Der etwa 50-jährige aus dem Bezirk wurde beim Unfall leicht verletzt und konnte allein aussteigen, ein Notarztwagen brachte ihn dann ins Krankenhaus Güssing. Die Feuerwehren Kukmirn und Limbach waren mit großer Mannschaft ausgerückt, weil es zunächst geheißen hatte, der Lenker sei eingeklemmt.

Schon am Freitagabend war ein voll besetztes Auto zwischen Gattendorf und Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und landete auf dem Dach. Auch dieser Unfall endete glimpflich. Zwei Insassen mussten mit leichten Blessuren ins Krankenhaus.