Drei Millionen Euro für Hochwasser-Schutzprojekte in Mannersdorf

Ein Hochwasserschutz-Projekt in der Gemeinde Mannersdorf an der Rabnitz wurde am Samstagvormittag im Ortsteil Rattersdorf mit dem Spatenstich für drei geplante Retentionsbecken gestartet. Diese sowie die Eindeckung des Siebenbründlbaches sollen bis Dezember 2023 abgeschlossen sein.

Das Land Burgenland investiere dafür rund drei Millionen Euro, sagte Landesrat Heinrich Dorner. In der Großgemeinde Mannersdorf an der Rabnitz werden drei Hochwasserrückhaltebecken errichtet, die das Ergebnis einer umfangreichen Variantenstudie sind. Durch sie könne ein 100-jähriges Hochwasser gedrosselt und schadlos bis zur Güns abgeleitet werden, um angrenzende Liegenschaften und Infrastruktureinrichtungen vor Überflutungen und Vermurungen zu schützen.