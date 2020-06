Drei Mandatare vor Auslieferung

Landtagspräsident Gerhard Steier ( SPÖ) hat in der Karwoche unangenehme Post bekommen: Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt begehrt vom Landtagspräsidium die Auslieferung dreier Abgeordneter – darunter Steier selbst –, um sie befragen zu können. Wie der KURIER berichtete, wird gegen den Siegendorfer Ex-Bürgermeister Steier und fünf weitere (Ex)-Ortschefs wegen des Verdachts von Scheinanmeldungen ungarischer Schüler ermittelt.

Der Immunitätsausschuss des Landtags muss sich am Donnerstag mit dieser heiklen Causa befassen. Im siebenköpfigen Gremium hat die SPÖ vier und die ÖVP drei Vertreter, Vorsitzender ist Werner Gradwohl ( ÖVP). Neben Steiers Immunität soll auch die der Abgeordneten Manfred Kölly (Liste Burgenland, Bürgermeister in Deutschkreutz) und Josef Loos ( SPÖ, Ex-Bürgermeister in Illmitz) aufgehoben werden. Alle drei Mandatare weisen die Vorwürfe auf KURIER-Anfrage strikt zurück und erklären die anonymen Anzeigen mit dem beginnenden Gemeinderatswahlkampf.