Drei Männer rittern ums Bürgermeisteramt in St. Andrä/Zicksee

Am 15. Juni wird in St. Andrä am Zicksee ein neuer Bürgermeister gewählt, ein Teil der rund 1.300 Wahlberechtigten wird aber schon am kommenden Freitag (17 bis 19 Uhr) beim Vorwahltag die Stimme abgeben.

Nach dem überraschenden Rücktritt des erst seit Oktober 2022 amtierenden SPÖ-Bürgermeisters Michael Schmidt aus beruflichen Gründen rittern drei Kandidaten um die Nachfolge: Christoph Perlinger (SPÖ), Martin Öhler (ÖVP) und Johann Ziniel von der Bürgerliste „Miteinander (MIT)“.