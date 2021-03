Doskozil zieht die Zügel wieder an

Anwesend war die gesamte Landesregierung, präsent war nur einer.

Die fünf Mitglieder der roten Alleinregierung stellten am Dienstagvormittag im Eisenstädter Kulturzentrum den ersten Rechenschaftsbericht vor – auf 26 Seiten wurde penibel, manchmal schulmeisterlich aufgelistet, was in den vergangenen 12 Monaten so alles passiert ist, von der Ausrollung des Mindestlohns bis zum Stand des Krankenhaus-Neubaus in Oberwart.

Am Wort war aber einzig Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der nach seiner vierten Kehlkopf-Operation Anfang Jänner erstmals wieder zu einem Pressegespräch geladen hatte und gar nicht mehr zu reden aufhören wollte. LH-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf und die Landesräte Daniela Winkler, Heinrich Dorner und Leonhard Schneemann beschränkten sich darauf, die gedruckten Rechenschaftsberichte in ihren Händen zu halten und den Chef kameratauglich zu flankieren.