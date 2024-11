Achter Eingriff: Doskozil wurde erneut am Kehlkopf operiert

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am vergangenen Freitag ein weiteres Mal am Kehlkopf operiert worden. Erneut musste aufgrund der Verknöcherung eine Korrektur vorgenommen werden, teilte er am Dienstag mit.

Öffentliche Auftritte werde es wieder geben, sobald es der Heilungsfortschritt erlaube. Bei einer Routinekontrolle vergangene Woche habe sich ergeben, dass ein präventiver Eingriff ratsam sei.