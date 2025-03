Doskozil will mit ÖVP nochmals über "Müll-Deal" verhandeln

Was Ende 2023 zu Zeiten der roten Alleinregierung begonnen wurde, soll nun, zu Beginn der rot-grünen Landesregierung, unter Dach und Fach gebracht werden: Die Übernahme des gemeindeeigenen Müllverbandes BMV und seiner operativen Tochter UDB (Umweltdienst Burgenland) durch die Landesholding und im Gegenzug annähernd eine Verdoppelung der Landesförderung fürs Kindergartenpersonal in den Kommunen.

Denn auch der "Müll-Deal" wird Teil eines Gemeindegipfels, der am 25. März stattfinden soll, kündigte LH Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Faschingsdienstag an.