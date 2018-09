Doskozil: „Spitäler müssen beim Land bleiben“

In einem arbeitsreichen Jahr seh‘n wir uns wieder: Mit dieser Botschaft hat Landesrat Hans Peter Doskozil am Freitag eine Experten-Kommission auf den Weg geschickt, die in den kommenden 12 Monaten einen Masterplan für Burgenlands Spitäler erarbeiten soll. Zentrale Frage: „Wie kann die Spitalsstruktur für unsere Bevölkerung nachhaltig abgesichert werden?“

Die Kommission solle ruhig „quer denken“, ermunterte der für Finanzen und Spitäler zuständige SPÖ-Ressortchef das Gremium, nach unkonventionellen Lösungen zu suchen. Mit einer Einschränkung: Einige tragende Säulen, so stellte Doskozil einmal mehr klar, seien unverrückbar: Die fünf Spitalsstandorte im Land – die Krages-Häuser Oberwart, Güssing, Oberpullendorf, Kittsee und das Spital der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt – bleiben ebenso erhalten, wie es keinen Mitarbeiterabbau geben soll. Und der designierte Landeshauptmann ließ vor der wieder einmal anstehenden Föderalismus-Debatte mit dem Bund mit einer Ansage aufhorchen: „Das Spitalswesen muss in Landeskompetenz bleiben“.