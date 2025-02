Doskozils Personalpaket: Warum seine Vize für eine Grüne Platz machen muss

Weil die bisher allein regierende SPÖ nach dem Verlust der absoluten Mehrheit einen der fünf Regierungssitze räumen muss, um Platz für die Grünen-Obfrau Anja Haider-Wallner zu schaffen, wechselt Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf auf den Posten der Ersten Landtagspräsidentin. Robert Hergovich, wie Eisenkopf aus dem Bezirk Eisenstadt Umgebung, soll Regierungskoordinator werden.

Was darunter zu verstehen ist, weiß in der SPÖ nur der engste Kreis um Doskozil, also eine Handvoll Leute. Vonseiten der Grünen soll es dem Vernehmen nach keinen gesteigerten Koordinierungsbedarf geben.