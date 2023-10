DNA-Spur auf der Flasche ließ Weindieb auffliegen

„Es tut mir leid, dass ich Leute geschädigt habe“, bekannte sich der 46-Jährige laut APA schuldig, gestand aber nur den Diebstahl von 72 Flaschen. Mehr als 300 Flaschen „wäre eine Lkw-Ladung, das muss man sich einmal vorstellen“, ergänzte sein Verteidiger.

Von September 2021 bis März 2022 soll der Mann, dem schwerer gewerbsmäßiger Diebstahl zur Last gelegt wird, dreimal in dasselbe Weingut eingestiegen sein, in dem er zeitweise auch gearbeitet hat. Neben Weinflaschen soll er auch mehreren Personen Schmuck gestohlen haben. Er habe ein Vertrauensverhältnis zu den Opfern aufgebaut und es ausgenützt, so die Staatsanwaltschaft. Insgesamt liege der Schaden bei über 300.000 Euro.

Überführt wurde er durch einen DNA-Treffer auf einer Weinflasche.