Distanz-Theater unter freiem Himmel

Vier Majestäten

„Unsere Hauptakteure sind die vier Majestäten, die auf eineinhalb mal eineinhalb Meter großen Podesten stehen – sie haben immer den nötigen Abstand“, sagt Wagner. Die vier Figuren werden von sechs Leuten gesteuert. „Wir machen die Distanz zum Thema unseres Spiels, respektive die Brechung derselben durch Akte und Positionierungen der Distanzlosigkeit“, sagt Wagner. Die Premiere wird am 13. August im Stadtpark Oberwart stattfinden. Um 20 Uhr wird das erste „Distanz-Theater“ starten. „Wir wollten keine Absperrungen, jeder Zuschauer ist willkommen und kann so viel für den Eintritt bezahlen, wie er möchte“, sagt Wagner.

„Bleib mir vom Leib! – Sagenhafte Übergriffe im Zeichen mangelnder Distanz“: Premiere am Donnerstag 13. August um 20 Uhr im Stadtpark Oberwart. Weitere Vorstellungen am 14., 15., 21. und 22. August in Oberwart, am 28. und 29. August in der Cselley-Mühle Oslip, 1. und 2. September Messeparkplatz Klagenfurt, 5. September KUGA Großwarasdorf.

www.oho.at