Bowling und mehr: Neue Pläne für Dieselkino Oberwart
Im Dieselkino Oberwart laufen seit dem Frühjahr umfangreiche Umbau- und Modernisierungsarbeiten. Rund sechs Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Ausbau des Standorts. Entstehen soll ein modernes Entertainment-Zentrum mit neuen Freizeitangeboten für Familien, Firmen und Kinobesucher.
Bereits abgeschlossen wurde die Neugestaltung des Foyers samt Buffet. Außerdem wurden die bestehenden Kinosäle mit neuen Kinosesseln ausgestattet.
Nun startet der nächste große Bauabschnitt. Geplant sind zusätzliche Gastronomieflächen sowie eine neue Bowlinghalle mit zwölf Bahnen der Marke Brunswick. Die Anlage soll laut Unternehmen internationalen Standards entsprechen und sowohl Freizeit- als auch Firmengruppen ansprechen.
Auch der Kinobereich wird erweitert. Vorgesehen ist ein sechster Kinosaal mit 94 Sitzplätzen. Ausgestattet wird dieser mit breiten Premium-Sesseln, vier elektrisch verstellbaren Luxus-Logenplätzen und Dolby-Atmos-Technologie.
Künftig soll auch das Familienangebot ausgebaut werden. Geplant ist ein Indoor-Spielplatz für Kinder und Familienbesuche.
Für die neue Erlebniswelt musste der bisherige Abenteuer-Minigolfplatz weichen. Mit dem Umbau wolle man Erlebnis, Komfort und Freizeit stärker verbinden, heißt es vom Management des Dieselkinos.
Die Fertigstellung des gesamten Projekts ist für November 2026 geplant.
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