Bowling und mehr: Neue Pläne für Dieselkino Oberwart

Im Dieselkino Oberwart laufen seit dem Frühjahr umfangreiche Umbau- und Modernisierungsarbeiten. Rund sechs Millionen Euro investiert das Unternehmen in den Ausbau des Standorts. Entstehen soll ein modernes Entertainment-Zentrum mit neuen Freizeitangeboten für Familien, Firmen und Kinobesucher.

Bereits abgeschlossen wurde die Neugestaltung des Foyers samt Buffet. Außerdem wurden die bestehenden Kinosäle mit neuen Kinosesseln ausgestattet. Nun startet der nächste große Bauabschnitt. Geplant sind zusätzliche Gastronomieflächen sowie eine neue Bowlinghalle mit zwölf Bahnen der Marke Brunswick. Die Anlage soll laut Unternehmen internationalen Standards entsprechen und sowohl Freizeit- als auch Firmengruppen ansprechen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Diesel GmbH Dieselkino Oberwart investiert sechs Millionen Euro in Bowlinghalle, neuen Kinosaal und Familienangebote.

Auch der Kinobereich wird erweitert. Vorgesehen ist ein sechster Kinosaal mit 94 Sitzplätzen. Ausgestattet wird dieser mit breiten Premium-Sesseln, vier elektrisch verstellbaren Luxus-Logenplätzen und Dolby-Atmos-Technologie. Künftig soll auch das Familienangebot ausgebaut werden. Geplant ist ein Indoor-Spielplatz für Kinder und Familienbesuche.