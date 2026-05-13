Jetzt wirbt Nicholas Ofczarek für die "Serengeti" des Burgenlands

Nicholas Ofczarek sieht seine TV-Werbungen für den Burgenland Tourismus selbst eher zwiespältig. "Man darf"s ja eigentlich nicht so vielen Leuten sagen, wie schön es hier ist", meinte der Theater- und Fernsehstar bei der Präsentation der neuesten Kampagne am Mittwoch. Am Bio-Landgut Esterhazy in Donnerskirchen wurden vor einer Schar von Journalisten und Touristikern drei 30-sekündige Werbeclips aus der neuesten Kampagne mit dem Titel "So weit. So nah. So Burgenland" gezeigt.

Darin bereist Ofczarek die Serengeti, die Toskana und den Amazonas - wobei alle drei Destinationen im Burgenland liegen. Das Blaufränkischland bei Neckenmarkt wird als pannonische Version der Toskana präsentiert, Apetlon im Seewinkel bietet eine Steppenlandschaft wie in der Serengeti, und die Raab bei Mogersdorf soll an den Amazonas erinnern. Wie Geschäftsführer Didi Tunkel bei der Präsentation erinnerte, hatte der Burgenland Tourismus 15 Jahre lang keine TV-Werbung produziert. Unter seiner Leitung gibt es jetzt bereits die fünfte österreichweite Kampagne seit 2022, in der Ofczarek als Testimonial auftritt. Nach Wein, Kultur, Kunst und Wellness wird dieses Mal nachhaltiger Natur-Tourismus in Szene gesetzt. Dank an Doskozil "An den Zahlen sieht man, dass es fruchtet", ist sich Tunkel sicher - und bedankte sich bei dem (nicht anwesenden) Landeschef, ohne dessen Sanctus die Kampagnen nicht möglich gewesen wären: "Danke an Landeshauptmann Doskozil, dass wir das machen dürfen."

Der Burgenland-Tourismus-Chef zitierte eine aktuelle Sommerpotenzialstudie, wonach sich 50 Prozent der potenziellen Gäste noch nicht für eine Urlaubsdestination entschieden hätten. Jene Zielgruppe sollen die neuen Werbeclips, angesichts teurer werdender Fernreisen, vom Urlaub im Burgenland überzeugen.

"Kamerageiler" Storch Mehrfach betont wurde, dass bei der Erstellung der Werbefilme keinerlei Künstliche Intelligenz zum Einsatz kam - so sei auch der Storch, der im Seewinkel-Clip eine prominente Rolle einnimmt, ein realer "Darsteller" gewesen. "Ein sehr kamerageiles Vogeltier. Sehr fordernd, der war super", erinnerte sich Ofczarek an den Dreh mit dem (ungebetenen) Co-Star.

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