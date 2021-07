Diebe hatten 71 Flaschen Wein und Sekt im Gepäck

Einen besonderen Sinn für edle Tröpferl dürften Diebe aus Rumänien gehabt haben, die am Mittwoch auf der A4-Ostautobahn bei NIckelsdorf gestoppt wurden: Das Duo hatte 56 Flaschen Wein und 15 Flaschen Sekt im Gepäck. Außerdem fand die Polizei drei Navis, Handys, eine Funkstation und ein Brecheisen bei den Verdächtigen. Die Diebe hatten die Ware im Raum Wien gestohlen und wollten damit in ihre Heimat flüchten, so die Exekutive heute, Donnerstag.

Die beiden Männer im Alter von 23 und 27 Jahren waren gegen 6.15 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Ungarn unterwegs, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Kofferraum neben den sieben Holzkisten mit den Flaschen aus Österreich, Frankreich, Italien und Australien auch einen Gartenschlauch sicher, der nach Diesel roch.

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass das Duo zwei Tage zuvor mit einem 150-Liter-Kanister mit Diesel und einem Schlauch im Auto in St. Pölten von der Polizei angehalten worden war. Bei der Einvernahme war einer der Verdächtigten teilweise geständig. Er gab an, dass sie die Ware in der Nacht auf Dienstag gestohlen und danach versteckt hatten. Nun wollten sie das Diebesgut nach Rumänien bringen. Die beiden Verdächtigen wurden angezeigt.