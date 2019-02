Diebe flüchteten als Geisterfahrer über Autobahn

Wilde Szenen spielten sich Sonntagabend in Loipersdorf, Bezirk Oberwart, ab. Drei mutmaßliche Diebe wollten sich einer Polizeikontrolle bei der Autobahn-Raststation entziehen und flüchteten mit ihrem Lieferwagen als Geisterfahrer über die Autobahn A2 in Richtung Pinkafeld. Nach der Abfahrt Pinkafeld, bei Grafenschachen sollen die drei Kriminellen ihren Wagen zurück gelassen haben und in den Wald geflüchtet sein.

Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und mehreren Streifen wurde großräumig nach den Flüchtigen gefahndet. Ein Krimineller konnte verhaftet werden, zwei weitere sind auf der Flucht, heißt es aus informierten Kreisen. Die Polizei ermittelt und wird im Laufe des Tages weitere Details zu dem Vorfall bekannt geben, heißt es auf Anfrage.