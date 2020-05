Dieb verbarg Wodka in Damen-Badeanzug

Detektiv ließ Ladendieb mit ungewöhnlichem Versteck für seine Beute auffliegen.Kevin Kühtreiber kennt einige Verstecke, in denen Ladendiebe ihre Beute verbergen. Doch das, was ihm jetzt bei seiner Arbeit in einem Eisenstädter Supermarkt widerfahren ist, erstaunte selbst den erfahrenen Detektiv. Ein 35-jähriger Dieb trug unter seiner Jacke einen Badeanzug, in dem er vier Flaschen eines hochpreisigen Wodkas versteckt hatte.

Der 35-Jährige hatte laut Polizei bereits einmal zugegriffen und ist dabei mit zwei Flaschen Spirituosen entkommen. Doch am Donnerstag legte ihm Hausdetektiv Kühtreiber das Handwerk. „Wir haben den Mann von seinem letzten Coup erkannt, er trug das selbe Gewand. Ich habe ihn dann beim Ausgang gestoppt, da hatte er vier Flaschen Wodka im Wert von 160 Euro eingesteckt“, sagt Kühtreiber. Die Spirituosen hatte der Mann in einem Damen-Badeanzug versteckt, den er unter seiner Jacke trug. Den Badeanzug hatte er verkehrt herum angezogen gehabt. Im Schwimmanzug wiederum befand sich ein Loch, um das Diebesgut hineinstecken zu können.

Der 35-jährige Rumäne wurde von der Polizei festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.