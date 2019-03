Dieb stahl Reifen von vier Autos - und stellte sie auf Pflastersteine

Der dreiste Dieb benötigte am Montagmorgen knapp eine Stunde, um die hochwertigen Reifengarnituren in seinen Van zu laden. Davor besorgte er sich aber noch einige Pflastersteine, die in der Nähe des Tatorts in einer Garageneinfahrt gelagert waren.

Die Pflastersteine benötigte der bislang unbekannte Täter, um die Fahrzeuge, deren Reifen er später abmontierte, aufzubocken. Das Täterfahrzeug, einen hellen Van, parkte er während der Montagearbeiten schräg gegenüber des Tatorts.

Im Anschluss fuhr er über das angrenzende Areal der Tankstelle zum Einladen der Reifen direkt zum Tatort und fuhr Richtung Ort weiter. Die Ermittlungen der Polizei laufen.