Dieb ohne Beute lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Im Burgenland hat sich am Freitag ein Einbrecher eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann war über einen Hintereingang in ein Wohnhaus in Halbturn (Bezirk Neusiedl) gelangt, während der Besitzer mit seiner 85-jährigen Mutter beim Arzt war und seine Frau im Homeoffice telefonierte. Obwohl der Besitzer den Einbrecher beim Heimkommen noch erwischte, konnte dieser mit dem Auto flüchten und die Polizei schließlich mit einem waghalsigen Überholmanöver abhängen.

Der Einbrecher dürfte das Wohnhaus nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland nach Schmuck durchsucht haben. Als der Mann das Haus gerade wieder verlassen wollte, dürfte er jedoch vom nach Hause kommenden Besitzer überrascht worden sein. Diesem gelang es auch kurz, den Einbrecher festzuhalten, der daraufhin den in eine Jacke eingewickelten Schmuck auf den Boden warf, sich losriss und ohne Beute flüchtete.

Ungarn haben übernommen

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und wollte den Einbrecher, der mit einem schwarzen Auto mit ungarischem Kennzeichen unterwegs war, am Grenzübergang St. Margarethen anhalten. Der Mann ignorierte die Haltezeichen jedoch und raste davon. Bei einer Kreuzung rutschte der Pkw mit blockierten Reifen über die querende Fahrbahn, konnte aber rasch weiterfahren. Nach einem riskanten Überholmanöver vor dem Ortsgebiet des ungarischen Fertörakos verloren die Polizisten den Einbrecher aus den Augen. Danach übernahmen die Beamten aus Ungarn, berichtete die Polizei.