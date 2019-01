Die Zufluchtsorte für Obdachlose

Alexandra G. (Name geändert) hat sich in jungen Jahren verliebt. Bald war die Nordburgenländerin Mutter eines Buben und eines Mädchens. Mit ihrem Mann übersiedelte sie nach Deutschland. Dort begann für sie der Albtraum: ihr Ehepartner begann, sie zu isolieren. Sie durfte nicht arbeiten gehen, musste tun, was er sagt. Eines Tages hat Frau G. ihre Koffer gepackt. Sie fuhr mit ihren beiden Kindern an der Hand zurück ins Burgenland. Weil Frau G. nicht krankenversichert ist, kein eigenes Einkommen hat und mit ihren Kindern in einem schimmligen Haus notdürftig untergekommen ist, droht das Jugendamt, ihr die Kinder abzunehmen. Im Zufluchtsraum im Caritas Haus Franziskus in Eisenstadt findet Alexandra G. mit ihrem Nachwuchs Unterschlupf – in letzter Sekunde.

„Es gibt für eine Frau nichts Schlimmeres, als die Kinder zu verlieren“, sagt Petra Frank, Sozialarbeiterin der Caritas in Eisenstadt. Das Gerücht, im Burgenland gäbe es keine Obdachlosigkeit, sei schlichtweg falsch.

Frank betreut jene Menschen, die im Zufluchtsraum in der Landeshauptstadt untergekommen sind. Das Klischee vom obdachlosen Mann reiferen Alters will Frank gleich widerlegen.