„Die Welle“: Direktorin verteidigt Lehrer

Immerhin: Eine Woche vor Schulbeginn informierte die Direktorin der Neuen Mittelschule in Zurndorf, Burgenland, mit einem Schreiben die Eltern. Es ist jene Schule, in der Schüler den Film „Die Welle“ – worin blinder Gehorsam gegenüber einem totalitären System gezeigt wird – nachspielten. Nicht nur im Unterricht. Auch in den Pausen. Ein Verfahren wegen Wiederbetätigung ist bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen sechs Schüler anhängig. Die Direktorin, die sich bisher offiziell nicht geäußert hatte, findet nun klare Worte – zum Schutz des Lehrerteams.