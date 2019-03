Die Vorkämpferin Verena Dunst: „Schon früh für meine Ideen gekämpft“

Ein noch nicht existierendes Frauen-Referat wurde gegründet. „Und ich wurde erste Agrar-Landesrätin Österreichs. Das hat sicher vielen Frauen Mut gemacht“, ist Dunst überzeugt. Mut zu machen, Vorbild zu sein, das sei ihr stets wichtig gewesen. So auch in ihrer aktuellen Funktion. „Ich sehe mich auch als Mentorin für die Frauen in diesem Land.“ Neue Aktivitäten plant Dunst bereits. „Ich will die Menschen zur Politik einladen“, sagt sie. Und bereitet „Demokratie-Workshops“ vor. „Es soll nicht der Eindruck entstehen: Wählt uns und dann machen wir das schon. Die Leute sollen sich auch zwischen Wahlen engagieren, mitgestalten und ihre Meinung sagen“, fordert die Landtagspräsidentin auf.

Eine Rolle in der Bundespolitik strebt Dunst nicht an. „Es gab Anfragen, aber ich bleibe lieber im Burgenland, wo der Kontakt zu den Menschen unmittelbarer ist und ich direkt sehe, was ich umsetze und es begleiten kann.“