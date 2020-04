Die vielen Väter der offenen Grenzen für Ungarns Pendler

Seit dem gestrigen Mittwoch ist wieder belegt, dass in der pannonischen Küche kaum etwas so heiß gegessen wird wie gekocht. Der Einsatzstab im ungarischen Innenministerium informierte darüber, dass nicht nur das tägliche Pendeln ungarischer und österreichischer Staatsbürger „zu Arbeitszwecken“ weiterhin an allen offenen Grenzübergängen möglich ist, sondern dass es dafür auch keine 50-Kilometer-Beschränkung gibt. Nötig sind eine Bestätigung des Arbeitgebers oder ein Eigentums- oder Nutzungsnachweis.

Das Ringen um den Lorbeer für die offen gebliebene Grenze hatte am Freitag begonnen. Innen- und Außenministerium ( ÖVP) hielten einen Brief von LH Hans Peter Doskozil ( SPÖ) an den Kanzler für eine unnötige Fleißaufgabe. Gestern reklamierten Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer den Erfolg auch für sich und ÖVP-Obmann Christian Sagartz dankte am Ende nicht nur den türkisen Ministern, sondern auch den Kammer-Präsidenten.