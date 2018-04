Die Ungarn, unsere allerliebsten Nachbarn

Der liebste Ungar ist den Burgenländern ein Weltbürger: Der Komponist und Klaviervirtuose Franz Liszt (Liszt Ferenc), 1811 im damals westungarischen Raiding (Dobornya, Doborján) in einem deutschsprachigen Haus geboren, bekannte sich zeitlebens zu seinem Magyarentum, an der erratischen Sprache scheiterte aber auch er kläglich. Als er mit 18 Jahren versuchte, Ungarisch zu lernen, schreibt Paul Lendvai in seinem Kompendium „Die Ungarn“, habe der junge Liszt „nach der fünften Stunde bei dem Wort tántorithatatlanság (Unerschütterlichkeit) entnervt aufgegeben“ .

Das versteht unsereins nur zu gut, kaum einer schafft es mehr als köszönöm szépen (vielen Dank) über die Lippen zu bringen, während scheinbar fast alle Ungarn – oder zumindest die aus den westlichen Komitaten – so gut Deutsch sprechen, dass sie hier leicht Fuß fassen.