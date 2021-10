Die unerschöpfliche Energie eines Fußballfanatikers

Und weil Barisits auch ein leidenschaftlicher Archivar ist, will er auf Facebook anlässlich 100 Jahre Burgenland alle aktiven, aber auch längst verblichene Fußballvereine des Burgenlandes vorstellen. „Ich könnte noch ein ganzes Jahr lang schreiben“, sagt der Fußballlehrer. Zur anstehenden Wahl eines neuen BFV-Präsidenten gibt sich Barisits diplomatisch und nennt keinen Wunschkandidaten.

2022 möchte Barisits, den in den vergangenen Jahren eine schwere Erkrankung viel Energie gekostet hat, auch wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Ein 20. Titelgewinn würde aus seiner Leidenschaft fürs runde Leder auch eine runde Sache machen. Wobei Barisits nicht verhehlt, dass er Funktionären das Leben nicht immer leicht macht: „Ich bin von Anfang an für klare Fronten, es gibt einen Bereich, wo der Trainer das Sagen haben muss.“

Bis dahin schaut er sich jedes Wochenende quer durchs Land Spiele an. Und erinnert sich an den Siegendorfer Alfred Eisele. Der legendäre Spieler des SC Eisenstadt habe ihm einmal gesagt, wenn er in eine Ortschaft komme, gehe er zuerst in die Kirche und auf den Friedhof. Barisits‘ Antwort: „Ich gehe zuerst auf den Fußballplatz und in die Kabine“.