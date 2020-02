Vorbild Burgenland: Die Rückeroberung „roter Kernschichten“

Ist der – selbst für viele Genossen – unerwartet hohe Wahlsieg der SPÖ bei der Landtagswahl eine burgenländische Besonderheit oder weit über die Landesgrenzen hinaus europaweit ein Silberstreif für die darnieder liegende Sozialdemokratie? Roland Fürst, seit 30. Jänner alleiniger Geschäftsführer der Landes-SPÖ, ist von der Exportfähigkeit des „burgenländischen Erfolgsmodells“ mit 1.700 Euro netto Mindestlohn und Anstellung pflegender Angehöriger überzeugt.

Seit dem Wahltag am 26. Jänner, an dem die „Liste Doskozil – SPÖ Burgenland“ mehr als acht Prozentpunkte zugelegt und mit 19 Mandaten die absolute Mehrheit erreicht hat, werde die rote Parteizentrale von nationalen und internationalen Anfragen „gestürmt“, sagte Fürst am Dienstag im Roten Haus. Alle wollten das Erfolgsrezept erfahren.

Zwar gibt es vorerst nur mehr oder weniger vage Interessensbekundungen fürs Pflegemodell aus den rot regierten Ländern Wien und Kärnten sowie von der oberösterreichischen SPÖ-Soziallandesrätin (der Mindestlohn ist kein Thema), aber der pannonische Parteimanager glaubt dennoch daran, dass zumindest „Teile übernommen werden“.

Denn mit diesen Themen und einem „über die Parteigrenzen hinweg äußerst beliebten Hans Peter Doskozil“ sei es der SPÖ gelungen, „wieder in die Kernschichten der Sozialdemokratie“ durchzudringen, so Fürst.

Bei den Arbeitern konnte die SPÖ mit 52 Prozent und bei den Angestellten mit 54 Prozent wieder die mit Abstand stärkste Partei werden. Auch bei den unter 30-Jährigen lag die Partei mit 47 Prozent weit vorne.