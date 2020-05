Die Region Neusiedler See setzt auf Digitalisierung

Online suchen und buchen, bezahlt wird dann aber vor Ort direkt beim Anbieter. So kann der geplante Urlaub am Steppensee aufgewertet werden. Und andererseits bieten die buchbaren Erlebnisse auch einen Anreiz, überhaupt erst einen Urlaub in der Region zu machen. Zu Themen wie Natur, Sport und Bewegung, Wein und Kulinarik sowie Familie zusammengefasst, bietet der Erlebnis-Shop unterschiedliche Angebote. Diese werden für jede Jahreszeit aktualisiert. Von einer historischen Kostümführung in der Haydnstadt Eisenstadt über eine Bienen- und Honig-Erlebnisführung bis zum Schnupper-Kite-Kurs. Auch der Neusiedler See-Urlaubsscheck findet seinen Platz im Erlebnis-Shop. Damit kann bei ausgewählten Vermietern der Aufenthalt bezahlt werden.