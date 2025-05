Die millionenschwere Nachhaltigkeit der Esterhazy Betriebe

Die drei Stiftungen agieren bis heute im Hintergrund der Esterhazy Betriebe, deren Geschäfte besser denn je laufen. Seit 2022 wurde der Umsatz jährlich um rund zehn Millionen Euro gesteigert – auf beachtliche 86 Millionen Euro im Jahr 2024. In den vergangenen 25 Jahren hat sich der Umsatz der Esterhazy Betriebe verfünffacht.

Fragt man in der Führungsebene des Unternehmens nach dem Erfolgsrezept, fallen meist zwei Schlagwörter: Investitionen und Nachhaltigkeit. „Seit der Gründung der Stiftungen flossen über 250 Millionen Euro in den Kulturtourismus und die Region, als Beispiele seien der Steinbruch St. Margarethen, das Hotel Galántha oder der Neue Strand Neusiedler See genannt. Darüber hinaus investieren wir laufend in die historischen Bauwerke“, sagt Michael Gröschl, Vorstand der Esterhazy Betriebe.