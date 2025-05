Esterházy-Manager Ottrubay: "Es gibt schon noch Adelsromantik"

Grundstücke gibt es an diesem See praktisch keine. Es sind die Seebäder, wo man gestalten kann. Die Anlage in Breitenbrunn etwa haben wir um 60 Millionen Euro saniert und neu ausgerichtet: mit Gastronomie, kleinem Konferenzbereich und bald auch Gästezimmern in Tiny-Häusern. Aber Hotellerie und Gastronomie sind keine Goldgruben. Man braucht gute Teams und Führungskräfte. Und Mitarbeiter im Hospitality-Bereich sind knapp.

Historisch gesehen sind wir natürlich schon ein Faktor, aber nehmen Sie zum Beispiel den Anteil am Neusiedler See: Da ist viel Schilfgürtel, mit dem man nicht wirklich wirtschaften kann. Das Wasser ist öffentliches Gut.

Gibt es im Burgenland – und vielleicht auch in Österreich noch zu viel Adelsromantik?

In Österreich gibt es schon noch etwas Adelsromantik. Politik und Wirtschaft haben Gott sei Dank sehr vieles überwunden. Im Land läuft es aber sehr gut.

Teil des Streits mit dem früheren Landeshauptmann Niessl war auch die anstehende Schloss-Sanierung. Wie geht das nun weiter?

Das Schloss wurde zum letzten Mal umfassend 1902 saniert. Jetzt sprechen wir von einem Aufwand von 120 bis 130 Millionen Euro, wenn man die sehr wertvollen, kunsthistorischen Teile des Schlosses fachgerecht saniert. Wir sind der festen Überzeugung, dass hier die klassische Formel 1/3 Eigentümer, 1/3 Land und 1/3 Bund zur Anwendung kommen sollte. Beim Schloss Esterházy handelt es sich um die Immobilie Nummer eins des Burgenlandes und eines der bekanntesten Bauwerke Österreichs.

Sie sind Schweizer, das hört man. Hat man da einen anderen Blick auf Österreich?

Die Schweiz hatte 600 Jahre Zeit, die Demokratie in Strukturen und Prozessen zu verfeinern. Österreich machte 1848 einen ersten Versuch zur Durchsetzung von Bürgerrechten. Aber die volle demokratische Selbstständigkeit erreichte das Land erst 1955 mit dem Staatsvertrag und der völligen Befreiung. Es ist bemerkenswert, wie viel in der kurzen historischen Zeit geschaffen wurde und wie gut die Demokratie funktioniert. Ich habe elf Jahre in Ungarn gelebt, hier gibt es nach der Wende noch viele offene Baustellen, besonders im Staatsaufbau und bei verfassungsrechtlichen Fragen. Wenn ich in ein, zwei Jahren beruflich kürzertreten werde, möchte ich mich dazu gemeinsam mit Experten in einer kleinen Schrift äußern.