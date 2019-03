Die heimischen Erdäpfel werden knapp

Bei der Produktion von Bio-Erdäpfeln liegt Österreich nach Deutschland an zweiter Stelle in der EU. Rund 3700 Hektar werden biologisch bewirtschaftet. „Hier produzieren wir doppelt so viel, wie wir im Land brauchen. Die Ware wird exportiert“, weiß Kamptner. Heuer könnten aber auch diese ausgehen, erklärt Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher.