„Die Guten ins Töpfchen“: Prototyp trennt Kastanien

Seit rund 25 Jahren haben sich Stefan und Herta Pichler der gesunden Nuss verschrieben. Im Verein D’Kästnklauba engagieren sie sich nicht nur für den Erhalt der Kastanienbäume. „Wir sind beide Naturwissenschaftler – uns hat schon immer interessiert, wie man Kastanien das ganze Jahr über verfügbar machen kann“, erklärt das Professoren-Ehepaar. Bei der Maroniaufbereitung haben die Pichlers wissenschaftliche Unterstützung von der Fachhochschule (FH) Joanneum in Graz bekommen: Student Franz Auer hat eine einzigartige Sortiermaschine entworfen. Der Prototyp wurde am Freitag in der Heimatgemeinde der D’Kästnklauba, in Klostermarienberg (Bez. Oberpullendorf), präsentiert.

Nachdem die Bevölkerung ihre Kastanien bei den Pichlers abgeliefert hat, müssen die Früchte sortiert werden. „Bisher haben wir das immer händisch gemacht“, erklärt Stefan Pichler. Die Kastanien wurden dazu ins Wasser gelegt, die verdorbenen Früchte blieben an der Wasseroberfläche, die genießbaren gingen unter. Das händische Sortieren kostete nicht nur Zeit, sondern auch viel Körperkraft: In ertragreichen Jahren wurden bis zu sechs Tonnen Maroni von Hand aussortiert.

„Auch die neue Maschine funktioniert im Wesentlichen nach der Sink-Schwimm-Analyse“, erklärt Erfinder Franz Auer. Auf Förderschienen werden die „guten“ von den „schlechten“ Kastanien getrennt. Durch das neu entwickelte Strömungstrennverfahren werden die „schlechten“ Kastanien ausgeschieden.