Die Frage nach dem Motiv für Verzicht auf 130 Millionen Euro

Die ÖVP, die mit Unterstützung der Grünen den Rechnungshof beauftragt hatte, will „nicht zulassen, dass dieser Bericht ad acta gelegt wird“, sagte Thomas Steiner als Obmann des Rechnungshofausschusses im Landtag. Beim Lesen des 120-Seiten-Berichts hätten sich „alle Haare aufgestellt, die man am Körper trägt“. Vermutet er Korruption als Hintergrund der massiven Unterbewertung der Liegenschaften durchs Land? Er wolle niemanden vorverurteilen, so Jurist Steiner, er gehe aber davon aus, „dass sich die Staatsanwaltschaft alles anschaut“. Laut Grünen-Mandatarin Regina Petrik wurde „geschlampt und grob fahrlässig gehandelt“.

Doskozil unternehme alles, „damit es zu einer gerichtlichen Aufklärung kommt und Geld für die Steuerzahler zurückgeholt“ werde, sagte SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. Der Prüfbericht decke „fatale Vorgehensweisen“ auf, meinte FPÖ-Klubchef Hans Tschürtz – ab Juli 2015 selbst LH-Vize.