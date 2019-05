Die ewigen Mühen der Landwirtschaft

In der Erdbeerregion Wiesen wurde bereits reagiert, heuer kommt rund die Hälfte der Ananas-Ernte aus Folientunneln. Das ist auch der Grund, warum die schweren Niederschläge vom vergangenen Wochenende die Ernte doch nicht in jenem Ausmaß zerstört hatten, wie zunächst befürchtet wurde. Direkt nach den Hagelunwettern war von 70 bis zu 100 Prozent Ausfall die Rede, mittlerweile wurde diese Zahl auf 50 Prozent reduziert.

„Dank der Folientunnel konnten wir unsere Ernte vor der Katastrophe bewahren“, sagt Michael Habeler, Obmann der Genussregion Wiesener Ananas Erdbeeren. Die Investitionen seien zwar teuer, schließlich koste die Ausstattung eines Hektars mit Folientunneln bis zu 250.000 Euro, würden sich aber lohnen. „Der Trend geht in diese Richtung, die Bauern wollen mehr Sicherheit in der Produktion haben“, sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Dazu gehören auch Versicherungen. „Wir haben vor Jahren die Hagelversicherung ausgebaut, in der Region sind rund 90 Prozent der Betriebe hagelversichert. Damit ist im Fall des Falles zumindest eine gewisse Entschädigung zu erwarten“, sagt Berlakovich.